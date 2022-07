La Borsa sente la crisi e resta in forte calo

La Borsa di Milano (-2,2%) prosegue in netto calo mentre il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato alla Camera che si recherà dal Capo dello Stato. Scivolano le banche con Unicredit (-5,2%), Bper (-4,7%),Intesa (-4%), Banco Bpm (-3,5%). Andamento negativo anche per Tim e Enel (-3,3%).

Resta la tensione sullo spread tra Btp e Bund che si attesta a 224 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,5%.

Intanto, i mercati europei aprono deboli in vista della Banca Centrale Europea che varerà il suo primo rialzo dei tassi dal luglio 2011. Sotto i riflettori resta l'andamento dell'inflazione mentre gas e petrolio sono in calo. Avvio di seduta in flessione per Parigi (-0,39%), Francoforte (-0,15%), Londra (-0,1%), Madrid (-0,59%).