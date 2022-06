Btp Italia, chiuso il collocamento, raccolti 9,4 mld

Il Tesoro ha collocato oltre 9,4 miliardi del nuovo Btp Italia con scadenza giugno 2030. In particolare, si legge in una nota del Ministero dell'Economia, nel corso della prima fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), dal 20 al 22 giugno 2022, sono stati conclusi 211.432 contratti per un controvalore pari a 7,26 miliardi. Nella seconda fase del collocamento (dedicata agli investitori istituzionali), che si è aperta e conclusa oggi, il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 238, per un controvalore emesso pari a 2,18 miliardi. Il tasso minimo garantito è confermato all'1,6%.