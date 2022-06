Quaranta anni fa l'omicidio Calvi.Trovato impiccato a Londra

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Fu il simbolo emblematico del crack del Banco Ambrosiano. Il suo presidente Roberto Calvi, venne trovato impiccato sotto il ponte Blackfriars a Londra la mattina del 18 giugno del 1982. Una morte che, dopo la prima frettolosa sentenza che parlava di suicidio, venne chiaramente indicata come un omicidio i cui autori sono ancora ignoti. Le sentenze giudiziarie non sono riuscite a stabilire chi furono gli esecutori e i mandanti dell'omicidio del banchiere milanese. Di certo appare difficile che il sessantenne Calvi, nella sua grisaglia da banchiere e zavorrato da sassi e mattoni, abbia potuto raggiungere quell'angolo sotto al ponte da solo. Quello del Banco Ambrosiano, fu un crollo che coinvolse potenti e spietate organizzazioni criminali, società segrete come la P2, parti del sistema politico e istituzionale italiano e del Vaticano. Soggetti che minavano la tenuta democratica del nostro paese, ne inquinavano l'economia ed erano riusciti, qualche anno prima, a mandare in carcere i vertici della Banca d'Italia, il governatore Baffi e il dg Sarcinelli, che avevano cercato di vederci chiaro nell'Ambrosiano. (ANSA).