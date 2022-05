Fisco, online dal 23 maggio la precompilata 2022

"Precompilata 2022 al via da lunedì 23 maggio, quando saranno disponibili i modelli predisposti dal Fisco che, in base alle informazioni in suo possesso, ha già inserito 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com'è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni" Lo comunica l'Agenzia delle Entrate evidenziando che sono 1,2 miliardi i dati già caricati dal Fisco, che da quest'anno può essere inviata anche da un familiare o da una persona di fiducia, e che nel 2021 sono state 4,2 milioni le dichiarazioni trasmesse dai cittadini in autonomia.

"La dichiarazione precompilata - commenta il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini - si arricchisce ogni anno di ulteriori dati a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate e si conferma un'utile semplificazione: infatti non solo facilita gli adempimenti, ma rappresenta anche una garanzia per il contribuente. Ad esempio, la raccolta automatizzata delle spese detraibili permette di avere consapevolezza delle agevolazioni spettanti, evitando così che alcune opportunità offerte dalla normativa non vengano colte. I numeri dimostrano la crescente familiarità dei cittadini con questo strumento, che fino a pochi anni fa appariva impensabile". (ANSA).