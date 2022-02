Saipem: da Tribunale di Algeri multa per 192 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Il Tribunale di Algeri si è ieri pronunciato in primo grado nel procedimento relativo alle modalità di assegnazione nel 2008 del progetto GNL3 Arzew, comminando una molta per complessivi 192 milioni alle le società Saipem, Saipem Contracting Algérie e Snamprogetti Algeria Branch. Lo si legge in una nota in cui le Aziende annunciano ricorso. La multa - spiega Saipem - influirà sui conti del 2021 anche se, a seguito dell'appello non verrà corrisposta, cioè è stata sospesa. Saipem ricorda che il Tribunale di Milano l'aveva assolta in via definitiva per gli stessi fatti il 14 dicembre del 2020. (ANSA).