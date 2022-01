Ue-19: Eurostat, la disoccupazione scende, a novembre al 7,2%

Prosegue il calo della disoccupazione nell'Eurozona: a novembre è scesa al 7,2% (dal 7,3% di ottobre). In calo anche nell'Ue nel suo insieme, al 6,5% (dal 6,7% di ottobre). Un anno prima, nel novembre 2020, era rispettivamente all'8,1% e al 7,4%. Lo comunica Eurostat. In Italia la disoccupazione riscende al 9,2% e ai livelli di settembre, dopo la crescita in controtendenza al 9,4% vista a ottobre, e resta ai livelli più alti in Ue dopo Spagna e Grecia (entrambe in calo al 14,1% e 13,4%).

Cala la disoccupazione giovanile in Italia: a novembre è scesa al 28% dal 28,2% di ottobre. Il tasso italiano resta il terzo più alto dopo Grecia e Spagna, dove la disoccupazione tra i giovani sotto i venticinque anni è rispettivamente al 39,1% (in aumento rispetto al 32,8 di ottobre) e 29,2% (in calo rispetto al 30,2% di settembre). Lo rileva Eurostat. A novembre il tasso di disoccupazione giovanile si è attestato a 15,5% nella zona euro e al 15,4% nella Ue-27, in calo rispetto a ottobre, quando erano rispettivamente al al 15,8% e al 15,6%. Un anno prima, ad novembre 2020, era al 18% nell'eurozona e al 17,7% nell'Ue.