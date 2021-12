Manovra: c'è un maxiemendamento, il Governo porrà la fiducia in Senato

"Il Governo sottopone alla presidenza il testo di un emendamento", che "include le modifiche approvate dalla Commissione e su cui intende porre la questione di fiducia": lo ha detto il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d'Incà, intervenuto in Aula al Senato e preannunciando l'intenzione del governo di porre la questione di fiducia. La seduta è sospesa per 30 minuti, per consentire alla presidenza di Palazzo Madama di esaminare il testo.

Castelli, non è stato stralciata nessuna modifica - "Non è stato stralciato nulla". Lo ha detto il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, al Senato dove il governo ha presentato il maxiemendamento alla manovra che include le modifiche parlamentari approvate dalla commissione Bilancio di Palazzo Madama. Non c'è quindi stato alcun parere negativo da parte della Ragioneria sugli emendamenti aggiuntivi.