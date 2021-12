Pnrr, Draghi: 'Raggiunti 51 obiettivi per prima rata 24,1 miliardi'

"L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno, per presentare la domanda di pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di euro". Lo scrive il premier Mario Draghi nella premessa alla relazione al Parlamento sul Recovery Plan. "L'Italia rispetta l'impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest'anno", si tratta del "risultato di un lavoro collettivo, che ha visto impegnato il Governo e le strutture operative a tutti i livelli. Il Parlamento ha dato un contributo essenziale al conseguimento di questi obiettivi e ha dimostrato notevole sensibilità nell'approvare in modo tempestivo riforme e norme essenziali per la riuscita del Piano". Lo scrive il premier Mario Draghi nella premessa alla relazione al Parlamento sull'attuazione del Recovery Plan, come si legge nella premessa al documento che indica i risultati ministero per ministero.