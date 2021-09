I numeri della Nadef, nel 2021 crescita al 6%. Oggi il Cdm

E' iniziata a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno del Cdm ci sono la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e un decreto legge con norme in materia di giustizia e proroga di termini per i referendum, l'assegno unico e l'Irap.



Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi alle ore 16.00 terrà una conferenza stampa insieme al ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio.



Nel 2021 il Pil si attesterà a +6% e nel 2022 segnerà un +4,7% programmatico. E' quanto si legge nella bozza della Nadef sul tavolo del Consigli dei Ministri. Nel documento si prevede quindi che gli interventi in programma per il prossimo anno spingeranno la crescita di mezzo punto percentuale: si parte infatti da +4,2% tendenziale. Nello scenario programmatico la crescita del Pil sarà poi del 2,8 per cento nel 2023 e 1,9 per cento nel 2024.



"Il più alto livello di Pil e il minor deficit fanno anche sì che il rapporto tra debito pubblico e prodotto non salga ulteriormente quest'anno, come previsto nel Def, ma scenda invece al 153,5 per cento, dal 155,6 per cento nel 2020". Lo si legge nella bozza della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, che l'ANSA ha potuto visionare, con le previsioni economiche per il 2021.



"Gli interventi di politica fiscale che il governo intende adottare determinano un rafforzamento della dinamica espansiva del Pil nell'anno in corso e nel successivo. Rilevano in particolare la conferma delle politiche invariate e il rinnovo di interventi in favore delle Pmi e per la promozione dell'efficientamento energetico e dell'innovazione. Si avvia inoltre la prima fase della riforma dell'Irpef e degli ammortizzatori sociali e si prevede che l'assegno unico universale per i figli sia messo a regime". Lo si legge nella bozza della Nadef che è sul tavolo del Consiglio dei ministri.



Il Pil nel 2021 corre e migliora nettamente i conti pubblici, ma per stabilizzare la crescita e renderla strutturale bisogna andare avanti con il sostegno all'economia almeno fino a che il Recovery Plan non avrà iniziato a dare i suoi frutti: il premier Mario Draghi chiama a Palazzo Chigi i ministri del suo governo per spiegare la strategia di politica economica da mettere in campo nei prossimi anni. Decisamente espansiva, un punto di Pil all'anno, circa 18 miliardi l'anno, a disposizione per la prossima manovra.

Ieri nel corso della cabina di regia, durata poco più di un'ora, il ministro dell'Economia Daniele Franco ha snocciolato alcuni numeri - non tutti - che saranno presentati oggi in Consiglio dei ministri con la Nota di aggiornamento al Def e definisce il nuovo quadro macroeconomico su cui ci si muoverà nel prossimo triennio: la crescita quest'anno sarà ben più corposa di quanto indicato in aprile, segnando un +6% mentre il deficit, tra spinta del Pil e andamento più che positivo delle entrate, sarà più basso di quanto preventivato di oltre due punti, passando dall'11,8% di aprile al 9,5%. E anche il debito si ridurrà notevolmente rispetto al picco di quasi il 160% che si era ipotizzato in primavera.

Il buon andamento dell'economia libera così margini di manovra più ampi di quanto la prudenza, sempre predicata da Franco, lasciasse ipotizzare. Nel corso della riunione con i capidelegazione non si sarebbe entrati troppo nel merito perché il momento delle scelte su come declinare concretamente le misure pro-crescita sarà quello della legge di bilancio, tra due-tre settimane. E la stessa Nadef, sarebbe emerso dalla cabina di regia, sarà molto stringata sui contenuti, limitandosi a tratteggiare il nuovo profilo della finanza pubblica e la direzione intrapresa dall'esecutivo, chiaramente intenzionato a proseguire con interventi di politica economica utili al consolidamento della crescita. Con buona pace di chi a Bruxelles vorrebbe tornare il prima possibile alle restrittive regole del Patto di stabilità.

I ministri hanno comunque chiesto lumi, ad esempio sul Superbonus al 110%, uno dei cavalli di battaglia dei 5S e del ministro Stefano Patuanelli. L'impegno alla proroga al 2023 dovrebbe essere scritto nella Nadef, insieme ad altri come quello di portare a regime l'assegno unico per i figli, o quello della riforma degli ammortizzatori. E c'è chi spinge per avere tra i collegati alla manovra anche il salario minimo. Per i dettagli, avrebbe ribadito Franco, bisognerà comunque aspettare la legge di Bilancio che stanzierà le risorse, laddove necessario. La nuova Cig potrebbe anche vedere la creazione di un fondo ad hoc e le norme introdotte poi con un collegato alla manovra - seguendo il modello adottato in passato per l'introduzione del Reddito di cittadinanza o per il taglio del cuneo. Ma una decisione definitiva non ci sarebbe ancora. Così come ancora è da valutare l'intero pacchetto fiscale, compresa la delega per la riforma dell'Irpef, che non sarà neanche oggi sul tavolo del Cdm e non sarebbe stata oggetto della cabina di regia.

Il fisco potrebbe vedere un intervento in più step, tra legge delega - con orizzonte temporale più lungo - manovra e una parte anticipata nel tradizionale decreto fiscale collegato. Il decreto servirà in parte a distribuire risorse ancora necessarie in corso d'anno, come il rifinanziamento dell'indennità di quarantena per circa 900 milioni, ma potrebbe essere l'occasione per un nuovo intervento sulle cartelle, chiesto quasi all'unanimità anche dal Parlamento. "C'è una discussione in corso per permettere una ripresa meno drastica" dei pagamenti delle rate sospese durante la pandemia, conferma la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra. Sul tavolo ci sarebbe anche l'ipotesi di consentire a chi è decaduto da piani di rate di rientrare, ma sale il pressing per introdurre una rottamazione quater delle cartelle proprio per venire incontro a chi è stato più duramente colpito dalla pandemia.