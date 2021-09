Draghi: ' Sul Colle decide il Parlamento, offensivo parlarne ora'

E' pronto a candidarsi alla presidenza della Repubblica, come auspica qualche ministro? "Almeno una volta ogni ora circa, a guardare i giornali, mi fate questa domanda. Me la fate sempre. La risposta è sempre la stessa: è abbastanza offensivo nei confronti del presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo.

Secondo: non sono la persona giusta per fare questa domanda, le persone giuste sono in Parlamento, è il Parlamento a decidere della vita e dell'efficacia di questo governo". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.



E ancora. "E' il Parlamento a decidere della vita e dell'efficacia di questo governo. Se perdesse la sua efficacia perderebbe la sua ragione di esistere. Questa è una convinzione di tutti i ministri. Lo dico dal discorso iniziale: il governo si consuma quando lavora solo per restare. Non è un'ipotesi di questo governo che è nato per rispondere a problemi specifici di un periodo e sta facendo il suo lavoro. Il resto non conta niente" sottolinea Draghi