Banche: comitato Basilea, usare capitale, mantenere prestiti

Il comitato di Basilea della Bri, la Banca dei regolamenti internazionali, ribadisce l'invito alle banche mondiali "a utilizzare i cuscinetti di liquidità e capitale previsti dalle norme di Basilea III per assorbire gli shock" della crisi Covid "e mantenere i prestiti a famiglie e imprese meritevoli". E' quanto si legge in una nota al termine della riunione dello stesso comitato, di cui fanno parte banche centrali e autorità di vigilanza, che delinea le regole globali per il credito. (ANSA).