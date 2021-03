B20: Marcegaglia, 2021 stia l'anno del ritorno alla crescita

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Stiamo vivendo, come B20 italiano, una grandissima partecipazione di tutti i principali imprenditori e manager internazionali, con mille delegati che rappresentano 6,5 milioni di imprese, perché c'è la percezione che questo G20 e questo B20 possano incidere: l'idea che abbiamo un po' tutti e su cui lavoriamo tutti è questo 2021 può e deve essere l'anno del ritorno alla crescita", dice l'industriale dell'acciaio e past president di Confindustria, Emma Marcegaglia, chairman del 'B20 Italy 2021 "Il nostro obiettivo - evidenzia Emma Marcegaglia intervenendo al convegno del Sole 24 ore - è quello di dare un contributo pragmatico, che nasce dalla nostra esperienza , attraverso proposte concrete che portino però ad una crescita differente da quella precedente: più sostenibile e più inclusiva" "Significa anche per noi come imprese prendere un grande impegno, una grande responsabilità da parte del mondo delle imprese su questi temi, della sostenibilità, della inclusione e della innovazione. E ci tengo a sottolineare che è anche molto chiaro per noi che produttività e produttività vanno di pari di passo con inclusione e sostenibilità. L'obiettivo nostro è quello di lavorare alla crescita più sostenibile e più inclusiva". (ANSA).