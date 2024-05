Telt, 'nei nostri cantieri Tav regole binazionali su sicurezza'

Il progetto di cantiere unico tunnel di base del Moncenisio "aveva riferimento alla normativa italiana per il territorio italiano e alla normativa francese per il territorio in Francia" ma abbiamo deciso di adottare "un sistema di regole bi-nazionale".

Lo afferma la vice direttrice generale Italia e direttrice Sviluppo sostenibile e sicurezza di Telt-Tunnel Euralpin Lyon Turin, Manuela Rocca, all'evento "Il lavoro sicuro tra regole e nuova cultura d'impresa", organizzato dall'ANSA.

Rocca presenta il percorso "molto importante che ha coinvolto gli ispettorati del lavoro nei due paesi, è andato a recuperare le peculiarità importanti di entrambe le normative e ha creato un regolamento che si chiama Regole operative comuni". "Questo regolamento - osserva Rocca - è aggiunto ai nostri contratti, è cogente ed è sviluppato e attuato da tutti i nostri appaltatori nei nostri cantieri", inoltre "si affianca a Mission S, la nostra strategia della sicurezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA