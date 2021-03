Dl sostegno la prossima settimana, da vaccini a cig

Sostegni alle imprese, ammortizzatori e cassa integrazione, enti territoriali in difficoltà, vaccini.

Sono questi i temi fondamentali del dl sostegno che arriverà "penso la prossima settimana, stiamo facendo il più in fretta possibile". Lo ha sottolineato la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, a 24 Mattino su Radio24.

Il decreto partirà dalle proposte della maggioranza, come la cancellazione dei codici Ateco, ha spiegato. Si pensa anche di fare "confronti e calcoli sulle annualità non più mensilità e si considererà il calo di fatturato, con tetti più alti di fatturato".

Castelli ha quindi spiegato che per la montagna ci sarà un intervento ad hoc, come richiesto dalle Regioni, e che si terrà conto degli alti costi fissi del settore.