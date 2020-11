Bce: Lagarde, l'Europa è tornata, strada tracciata

"Il Recovery Fund dimostra che l'Europa è tornata". Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, all'apertura del Summit: 'Pionieri del Cambiamento' del World Economic Forum, sottolineando che "l'Europa si sta muovendo insieme" e "la strada è stata tracciata" ma "c'è ancora molto lavoro da fare".

"Dobbiamo far si che i cambiamenti della crisi non diventino delle cicatrici", ha detto ancora Christine Lagarde, sottolineando che finalmente "all'orizzonte c'è un vaccino che sarà distribuito nel 2021" per cui "speriamo che sia una crisi che non duri" e stiamo vedendo l'altra sponda del fiume" ha aggiunto, ma spiegando che "il settore dei servizi sarà più duramente colpito del settore industriale".

"Eravamo su una sponda di un fiume caratterizzato da incertezza e grandi difficoltà da un punto di vista sanitario ed economico, non potevamo nemmeno vedere l'altra sponda, ma grazia al grande lavoro fatto da alcune compagnie in Germania, negli Usa e in altre parti del mondo ora possiamo vedere l'altra sponda del fiume perché sappiamo che il vaccino è all'orizzonte", ha spiegato Lagarde.

"E' inutile provare a sconfiggere la pandemia da soli a casa o provare ad affrontare da soli i cambiamenti climatici, queste questioni sono globali e devono essere affrontate a livello multilaterale", ha detto sperando che il "multilateralismo ritorni in modo diverso" rispetto a prima "per affrontare questi temi".