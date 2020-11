Reddito cittadinanza a 970 mila famiglie, scaduto per 381mila

A ottobre i percettori di Reddito e Pensione di cittadinanza sono stati 970.631, in forte calo rispetto a settembre (1,3 milioni di famiglie) poiché 381.541 risultano decaduti dal diritto a fine settembre dopo aver avuto il sussidio per 18 mesi. Molti hanno comunque ripresentato la domanda e quindi torneranno a ricevere l'indennità con il mese di novembre dopo un mese di stop.

A ottobre le persone complessivamente coinvolte in 960.631 famiglie erano 2,2 milioni per un importo medio a nucleo familiare di 490 euro.