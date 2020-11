"Sicuramente vedremo l'andamento dei contagi. In ogni caso, il governo è pronto a stanziare altre risorse per eventuali nuovi ristori anche con un 'Ristori ter' o eventualmente anche con un nuovo scostamento di bilancio". Lo ha affermato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a Rainews24. "Siamo in grado di confermare che tutti saranno aiutati, in questo momento difficile per il Paese", ha rimarcato.