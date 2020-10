Bayer: crolla in Borsa (-13%) dopo profit warning

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Giornata pesantissima per Bayer in Borsa: il titolo del gruppo tedesco, che ha indebolito tutto il listino di Francoforte, ha concluso una seduta sotto le vendite con un calo finale del 13% a 46,34 euro.

Lo scivolone avviene all'indomani del 'profit warning' sul 2021 lanciato dal colosso della farmaceutica e dell'agricoltura, che ha annunciato una sforbiciata ai costi per 1,5 miliardi all'anno con possibili tagli degli occupati e cessioni di attività, sollevando così altri dubbi sul senso dell'onerosa acquisizione della Monsanto. (ANSA).