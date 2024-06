Borsa: Milano cede lo 0,9% con le vendite sulle banche, tiene St

La Borsa di Milano peggiora da subito, insieme alle altre Piazze europee, in una settimana in cui i listini guardano soprattutto alla Bce, attesa giovedì ad un primo taglio dei tassi.

Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,93% a 34.344 punti con le banche in sofferenza mentre lo spread tra Btp e Bund resta piantato a ridosso dei 132 punti e anche il rendimento del decennale italiano è stabile al 3,87%.

Mps cede il 3,5%, Bper il 2,7%, Unicredit il 2%, Banco Bpm l'1,8%. Tra gli altri titoli vendite su Saipem (-3%) , Pirelli (-1,8%).

Tiene St (+0,43%) dopo l'accordo con la cinese Geely per la fornitura di Sic. Positive poi Campari (+0,56%), Cucinelli (+0,4%). Fuori dal paniere principale Alkemy guadagna oltre il 2% a 11,85 euro ad un passo dai 12 euro dell'opa di Retex, controllata di Fsi Sgr.



