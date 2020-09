Borsa: chiusura positiva in tutta Europa

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Hanno ritrovato la via del rialzo le Borse europee. Sulla spinta di Wall Street e alla vigilia del meeting della Bce Francoforte ha terminato la seduta con un guadagno dell'1,94%, Parigi dell'1,4% mentre Londra ha chiuso in crescita dell'1,39 per cento (ANSA).