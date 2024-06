Calderone, 'rafforzeremo gli incentivi al welfare aziendale'

"È mia intenzione, nella prossima legge di bilancio, intervenire per il rafforzamento dei fringe benefits e gli incentivi al welfare aziendale legato alla produttività". Lo annuncia la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, in un messaggio letto alla presentazione del Welfare index Pmi di Generali.

"La capacità del nostro sistema economico di fare un salto di qualità verso l'innovazione porta a maggiore produttività e valore aggiunto, con il risultato di rendere più competitive le imprese e migliorare le condizioni del lavoro. Il nesso forte tra innovazione e produttività passa per la promozione del welfare aziendale", scrive la ministra. "Maggiore produttività - aggiunge la ministra - significa poter definire, attraverso i contratti, trattamenti retributivi più alti e al tempo stesso migliori prospettive di carriera e condizioni del lavoro".





