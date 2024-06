Ostellari 'decreto carceri con benefici ma niente sconti'

"Siamo al lavoro su un decreto carceri. Il testo prevede anche una norma che disciplina il procedimento attraverso il quale vengono riconosciuti i benefici, già previsti dalla legge, per i detenuti che aderiscono al trattamento e dimostrano buona condotta. Non saranno introdotti sconti di pena. L'obiettivo è alleggerire i tribunali di sorveglianza, gravati dalla necessità di evadere 200.000 richieste all'anno e, contemporaneamente, garantire ai detenuti i diritti già previsti dalla normativa vigente." Lo ha reso noto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari a margine del convegno sulle carceri promosso a Roma dal quotidiano 'Il Dubbio'.

"Il carcere funziona se rieduca. Sì al lavoro e alla formazione, no a premi inutili che non fanno il bene né del detenuto né della comunità", ha aggiunto il sottosegretario.





