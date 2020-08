Tim: tratta in esclusiva fino a 11/8 per brasiliana Oi

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Tim e la sua cordata con Telefonica e Claro, con la nuova offerta da 2,7 miliardi hanno battuto la concorrenza e Oi Group ha concesso un'esclusiva per la negoziazione, fino all'11 agosto. Il nuovo accordo spiega una nota, mira a garantire sicurezza e celerità alle trattative in corso e alla concessione del diritto di 'stalking horse' nella gara per la vendita.

L'accordo di esclusiva con Oi prevede che "una volta concluse in modo soddisfacente le trattative tra le parti - precisa una nota - Tim, Telefonica e Claro siano qualificati come "stalking horse", nel processo competitivo per la vendita degli asset di telefonia mobile, assicurando loro il diritto di pareggiare alle altre eventuali proposte pervenute nel corso del processo.

L'accordo prevede il suo rinnovo automatico per periodi uguali e successivi, salvo diversa indicazione di una delle parti".

