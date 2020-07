Borsa: Europa fiacca senza faro Wall street, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 03 LUG - Dopo una partenza lievemente positiva, i mercati azionari del Vecchio continente si muovono incerti di qualche frazione sotto la soglia della parità: Madrid è la Borsa peggiore della prima parte della mattinata e cede lo 0,7%, con Londra in calo dello 0,4%, Milano dello 0,3% con l'indice Ftse Mib, in linea con Francoforte, e Parigi in calo dello 0,2%.

Senza l'attesa per Wall street oggi chiusa in vista della festa del giorno dell'Indipendenza, i listini non hanno guardato agli indici Pmi servizi europei e appaiono senza riferimenti precisi. In Piazza Affari Ubi banca ha limato la crescita dell'avvio e sale del 2,5% a 3,08 euro nel giorno del Cda sulla revisione del piano industriale e per la risposta all'Ops lanciata da Intesa, che da parte sua ondeggia sulla parità.

Bene Stm (+1,4%), piatta Pirelli, in calo di un punto percentuale Tim, Unicredit ed Exor. Sempre debole Moncler, che scende del 2%. (ANSA).