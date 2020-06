Gualtieri: 'Moratoria prestiti un successo, a 260 miliardi'

Alcune banche sono state "più rapide" a erogare subito i prestiti garantiti previste dalle misure del governo, mentre altre "hanno avuto malfunzionamenti" anche "colpevoli" che vanno risolti. Lo afferma il ministro dell'economia Roberto Gualtieri in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. "Fra questi due estremi" spiega Gualtieri "c'è una media" con "un inevitabile e fisiologico tempo di apprendimento dell'insieme del sistema bancario di cui occorre tenere conto". La moratoria sui prestiti bancari decisa dal governo è "stata un successo" e ha raggiunto quota 260 miliardi di euro. Gualtieri in audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche ha ricordato come il comparto bancario abbia dovuto affrontare la mole di domande (ora 2,4 milioni) in un contesto emergenziale.