Banche: al via operazione liquidità. Patuelli, per prestiti Pmi non andate in filiali

"Non andate nelle filiali, le richieste di informazioni e le domande si fanno per telefono e via mail". Lo dice a Circo Massimo su Radio Capital, il presidente Abi Antonio Patuelli in merito alle richieste di prestiti garantiti dallo Stato per le pmi, le cui domande possono essere inoltrate a partire da oggi.

Per Patuelli secondo "non è che andando nelle filiali vengono date le banconote" e non "c'è una graduatoria di chi arriva".

"Nella notte si è arrivati ad ottenere le linee guida per la piattaforma. E' un risultato buono". Così la ministra della P.a, Fabiana Dadone, su Rtl 102.5, riguardo all'accordo tra la Sace e l'Abi per le garanzie pubbliche a favore della liquidità alle grandi aziende, previste dal decreto imprese.

La ministra ha quindi confermato a Rtl 102.5 la notizia dell'accordo, di cui i conduttori della trasmissione 'Non Stop News' hanno spiegato di aver appreso "in tempo reale", mentre era in corso l'intervista con Dadone. Sui tempi che le imprese dovranno attendere per ottenere la liquidità, Dadone però non si sbilancia: "non so dare una risposta, perché dipende dal ministro competente". Oggi, osserva la ministra, "per dare attuazione a certi tipi di norme servono delle tempiste che non possono essere ignorare ma di cui dovremmo fare frutto per semplificare nella fase successiva".