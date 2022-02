Corrado Guzzanti, Lol? Come fare la maratona di Ny

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Credo che il massimo del narcisismo sia eliminarsi da soli". Parola di Corrado Guzzanti, che vedremo in LOL - Chi ride è fuori 2, dal 24 febbraio su Prime Video, alle prese con una seduta spiritica e poi nei panni di uno dei suoi personaggi più amati, Vulvia ("o meglio quelli della nonna di Vulvia",) vestito con abito da sera rosso con tanto di spacco e lunghi capelli biondi, ma non solo, anche mentre suona Venditti al piano e in quelli del celebre studente Francesco. Il comico, attore, sceneggiatore, imitatore, regista, tra i più amati e geniali del panorama italiano, è tra i protagonisti dell'attesissimo comedy show presentato alla stampa. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

"Il gioco è molto divertente, ma una volta basta", dice Frank Matano, concorrente nella precedente stagione, co-conduttore in questa seconda con Fedez. Nel cast , oltre a Guzzanti, Maccio Capatonda, Virginia Raffaele e il Mago Forest accanto a Maria Di Biase, Diana Del Bufalo, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni. E poi Lillo come special guest.

Non stupirà nessuno scoprire che alla domanda "Chi vi ha fatto ridere di più?" la maggior parte dei concorrenti abbia risposto: Corrado. Il diretto interessato come si è trovato in questa grande famiglia? "E' stato molto divertente, ho sottovalutato la fatica fisica, ho dimenticato che ho una certa età, come quelli che si iscrivono alla maratona di New York e svengono dopo mezzo chilometro". Ammette di non ricordare bene quello che ha fatto: "Ho preso questa esperienza come una sorta di terapia d'urto, perché lontana rispetto a quello che ho sempre fatto, come uno sport estremo che intraprendi all'improvviso. Sono stato a disagio, ma mi sono anche molto divertito. I due anni chiusi per il Covid mi hanno portato ad accettare un qualcosa di diverso rispetto a quello che faccio solitamente". Mago Forest, con la sua ironia provocatoria: "Posso dire quella cosa di Corrado? No? non posso nemmeno dire che ha vinto Corrado?" (si ride, ma non si può, è penalità). Invece Maccio Capatonda: "Corrado mi ha regalato genialità da quando ero quattordicenne". (ANSA).