Tv: Lol Chi ride e' fuori 2 dal 24/2 su Prime

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Si inizia subito con le risate "se non ci sono altre domande andrei" dice Mago Forest. Per Virginia Raffaele : "Non sapevo chi avrei incontrato poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo, mente poco. Mentre Corrado Guzzanti ammette "molto divertente, ho sottovalutato la fatica fisica, ho dimenticato che ho una certa età, come chi si iscrive alla maratona di New York e sviene dopo mezzo km".

E' stata presentata in una conferenza web alla stampa, alla presenza di tutto il cast LOL - Chi ride e' fuori 2 che debutta il 24 febbraio su Prime Video.

Torna Fedez ancora una volta giudice, arbitro, conduttore del programma, affiancato quest'anno da Frank Matano e dal "jolly" Lillo entrambi reduci dalla prima edizione vinta da Ciro. Il comedy show Amazon Original italiano che, dopo il successo della prima, vedra' sfidarsi a colpi di gag: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Chi riuscirà a non cedere alla risata per tutte le sei ore, si aggiudichera' il premio di 100 mila euro, che sarà devoluto a un ente benefico di sua scelta. Ma non e' tutto. In questa seconda edizione ci sarà anche Lillo (nei panni di Posaman), l'arma letale della risata: il popolare comico sarà un ospite speciale, un vero asso nella manica, che potra' essere coinvolto nel gioco per mettere in difficolta' i concorrenti. Fedez: "nella prima stagione sapevamo quello che stavamo girando, molto meno, questa edizione sono tutti molto attivi". Matano: "il gioco è divertente ma è molto faticoso, ridere di loro è stato molto meglio".

Lillo: "entrare ridendo è una liberazione, è il motivo maggiore per cui l'ho rifatto, è una vera sofferenza, tra l'altro rivedendomi mi sono accorto di aver fatto facce assurde per non ridere". La seconda stagione di LOL: Chi ride e' fuori e' prodotta in Italia per Amazon Studios da Endemol Shine Italy e sarà disponibile dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video, in piu' di 240 Paesi e territori nel mondo. I primi quattro episodi saranno disponibili in streaming da subito e gli ultimi due dal 3 marzo, con il gran finale. Di Biase: "divertente ma difficile, un po' le risate, un po' la pipi, ne esci shakerata".

(ANSA).