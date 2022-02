Fenomeno Blanco, polverizzati i biglietti del tour

MILANO - A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati ancora una volta i biglietti delle nuove date estive del primo tour di Blanco, che vanno ad aggiungersi a quelle nei club, anch'esse già tutte esaurite dal giorno di annuncio. Prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, il Blu Celeste Tour ha già totalizzato oltre 300mila biglietti venduti.

Intanto è già arrivata la certificazione Platino - conseguita in meno di due settimane - di Brividi, con cui Blanco ha vinto il 72/o Festival di Sanremo insieme a Mahmood: il brano è il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall'uscita.

Il tour nei club parte il 3 aprile dal teatro Geox di Padova per chiudersi il 28 maggio a Brescia, mentre quello estivo prende il via il 18 giugno da Locarno per finire il 16 e 17 settembre all'Ippodromo di Milano.