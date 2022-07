Cinema: Ischia, con Andrew Garfield weekend da superstar

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Ischia Global si conferma anche questa estate al centro dello showbiz mondiale: in attesa del suo passaggio ufficiale domani al Global Film & Music festival Andrew Garfield, uno dei giovani attori più celebri al mondo, scopre la bellezza dell'isola verde insieme al fondatore del festival Pascal Vicedomini a Clive J. Davis, leggendario produttore musicale anche lui tra i protagonisti di una ventesima edizione ricchissima di presenze: da giovani star internazionali, come Michael Richardson e Matteo Bocelli (festeggiato anche dal padre Andrea) ai maestri del cinema Jim Sheridan e Jerzy Skolimowski.

Il fine settimana si annuncia ricchissimo di eventi: tra i prossimi premiati anche il regista americano Paul Feig e gli italiani Sergio Rubini e Jonas Carpignano, e tanti sono i protagonisti della sezione musicale da Cristiano De Andrè a Clementino. Domani sarà quindi il giorno di Spideman-Andrew Garfield, 38 anni, due nomination agli Oscar, una agli Emmy Awards, l'attore angloamericano (è nato in Inghilterra ma con cittadinanza Usa) riceverà il Legend Award dell'Ischia Global.

Per lui è stato davvrero un anno eccezionale: coronato, con il film Tick, Tick... Boom!, da un Golden Globe. Domani dalle 18 al cinema Excelsior di Ischia Porto i fans potranno assistere a Spider-Man: No Way Home, seguirà poi a un omaggio a sorpresa al super ospite. In mattinata a Villa Arbusto (Lacco Ameno) si svolgerà l'ormai tradizionale 'Production summit' del Global fest con la partecipazione degli americani Mark e Doroty Canton, John Lesher (produttore del'anno), Daniel Frigo (Walt Disney Company Italy) Lisa Taback (Netflix) e degli italiani Nicola Claudio, Paolo del Brocco (Rai) e Alessandro Salem (Mediaset).

Il festival, prodotto da Pascal Vicedomini, presidenti onorari Tony Renis e Trudie Styler è promosso con l'Accademia Internazionale Arte Ischia, il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania. Le proiezioni sono tuttte gratuite e tra sale sull'isola e piattaforme oltre 200 sono i titoli. (ANSA).



