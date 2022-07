Ischia, John Lesher produttore dell'anno

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - E' l'americano John Lesher il 'Produttore dell'anno' al ventesimo Ischia Global Film & Music Festival in programma dal 10 al 17 luglio sull'Isola verde.

L'imprenditore cinematografico americano, è vincitore di una statuetta nel 2014 per il miglior film 'Birdman' del regista Oscar Alejandro González Iñárritu (premiato al Global festival nel 2007). Attualmente impegnato in Emilia-Romagna insieme a Michael Mann per il film su Enzo Ferrari, John Lesher ritirerà il premio mercoledi 13 luglio al Calise Espresso Ischia Porto insieme a tre colleghe italiane che si sono distinte nell'ultimo anno: Mariagrazia Saccà produttrice del film di Sergio Rubini 'I fratelli de Filippo', Chiara Tilesi produttrice di 'One of Us' e del recente 'Tell it like a woman' , Francesca Verdini produttrice di 'Ghiaccio' primo film del cantautore Fabrizio Moro, un' opera realizzata con particolare attenzione all'eco-sostenibilità sul set.

A presiedere il Global Production Summit 2022, promosso con Rs Production, saranno il presidente onorario del festival Mark Canton (USA) e Pietro Peligra con un panel di colleghi internazionali e italiani che si annuncia secondo tradizione di grande spessore.

Ischia Global, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto per l'edizione 2022 dal regista irlandese Jim Sheridan, presidente onorario Tony Renis, è realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, con la partecipazione di Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rs Productions, Tatatu, Banca Ifis e Isaia. L'evento è promosso dall' Accademia internazionale Arte Ischia col patrocinio di Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Croce Rossa, Siae, Nuovo Imaie e i Comuni di Ischia, Lacco Ameno e Forio. (ANSA).



