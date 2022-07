Cinema: Ischia Cult Award a I Fratelli De Filippo di Rubini

(ANSA) - NAPOLI, 06 LUG - Al film 'I Fratelli De Filippo' di Sergio Rubini è stato assegnato l'Ischia Cult Award che sarà consegnato al regista e ai produttori Agostino e Maria Grazia Saccà sabato 16 luglio nella serata finale della ventesima edizione di Ischia Global Film & music festival.

Sergio Rubini sarà premiato anche come 'Italian filmaker of the year', riconoscimenti per questa opera il festival ha attribuito a Mario Autore (Ischia Italian Breakout Actor of the Year) e a Susy Del Giudice ( Ischia Italian Actress of the Year Award).

Il film, passato con successo in sala e su Raiuno lo scorso dicembre, narra la straordinaria storia teatrale di Eduardo, Peppino e Titina, i loro anni giovanili tra difficoltà e riconoscimenti. Soggetto e sceneggiatura sono dello stesso Rubini, con Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini, nel film Mario Autore è Eduardo, Domenico Pinelli è Peppino e Anna Ferraioli Ravel è Titina. Completano il cast Marisa Laurito, Marianna Fontana, Maurizio Casagrande, Giovanni Esposito, Nicola Di Pinto con la partecipazione di Giancarlo Giannini nel ruolo di Scarpetta, Vincenzo Salemme e Maurizio Micheli. La produzione è firmata Pepito, Nuovo teatro, RS con Rai Cinema, 01 Distribution.

"Un film amatissimo dal pubblico che è già cult - annuncia il presidente onorario Tony Renis - un racconto del primo 900 italiano e della forza del talento e dell'arte. Un lavoro, frutto della passione di Rubini e di una grande squadra che ha avuto il merito di valorizzare attori giovani e bravissimi nel non facile compito di confrontarsi con autentici mostri sacri".

Ischia Global, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto per il 2022 dal e Jim Sheridan e Trudie Styler, è realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania ed è promosso dall' Accademia internazionale arte Ischia insieme a Riflessi Tatatu RS Productions e Givova, Banca Ifs e MedMar. (ANSA).



