Berlino: Dario Argento, oggi fa paura la ferocia dei ragazzini

(ANSA) - BERLINO, 11 FEB - Un Dario Argento rilassato e sereno, alla Berlinale insieme alla figlia Asia e a Ilenia Pastorelli, racconta il suo ritorno sul grande schermo con OCCHIALI NERI, "più un thriller che un horror", ci tiene a dire in un grande albergo della città pieno di giornalisti italiani. E a chi gli chiede "dove oggi si annidi il male", risponde subito: "Non sono certo un sociologo e seguo sempre nei miei film la solita linea che avevo da ragazzo, quando mi astraevo dal mondo normale e mi gettavo in queste avventure che vedevo altrettanto reali. So però che il male oggi è cambiato.

C'è, ad esempio, una ferocia nei ragazzini davvero tremenda, ma questo vale anche per gli adulti. Una ferocia che una volta non c'era".

Cosa racconta il film passato oggi alla 72/ma edizione del Festival di Berlino nella sezione Special Gala? Racconta di un'eclissi di sole, preludio di una perpetua cecità, quella che colpisce una giovane escort d'alto bordo, Diana (Ilenia Pastorelli), che per sfuggire a un serial killer va a schiantarsi contro una macchina. Diana decide però di non abbattersi e continua a combattere per la sua sopravvivenza visto che il serial killer continua a perseguitarla. Dalla sua parte ci sono Nerea, il suo pastore tedesco, e il piccolo Chin, un cinesino sopravvissuto all'incidente. Per Asia Argento invece nessun ruolo dark questa volta: interpreta infatti un'affidabile assistente che aiuta i non vedenti a muoversi in un mondo senza luce. (ANSA).