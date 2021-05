E' morto Franco Battiato, cantautore attraverso i generi

E' morto questa mattina nella sua residenza di Milo Franco Battiato. Lo rende noto la famiglia. I funerali avverranno in forma privata.

Il cantautore era nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Ha spaziato tra una grande quantità di generi, dalla musica pop a quella colta, toccando momenti di avanguardia e raggiungendo una grande popolarità.

Per Franco Battiato sono passati oltre 50 anni dalle sue prime esperienze musicali a Milano, dal suo primo contratto discografico ottenuto grazie al suo grande amico Giorgio Gaber che tra l'altro, insieme a Caterina Caselli, (i due conducevano il programma "Diamoci del tu") ha ospitato, nel 1967, la sua prima apparizione televisiva. Lungo questi decenni Franco Battiato ha costruito un percorso davvero unico nel panorama italiano. Un ironico libero pensatore che ha praticato l'arte della provocazione e che ha avuto pure una breve esperienza (non retribuita) come assessore alla Regione Sicilia con la giunta Crocetta, durata da novembre 2013 a marzo 2014 e finita in modo a dir poco burrascoso.

Lo scorso marzo Franco Battiato aveva compiuto 76 anni

"Ci la lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove. Lascia una eredità perenne": così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, rende omaggio a Franco Battiato.

OTTOBRE 2019 - VIDEO Battiato tra spiritualita' e poesia in un inedito, il cantautore torna con un disco dei suoi cavalli di battaglia

"Io avrò cura di te". Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato. #Battiato #FrancoBattiato". Con una citazione del brano La cura, anche il segretario del Pd Enrico Letta ha reso omaggio su Twitter all'artista. "Sul ponte sventola bandiera bianca", scrive ancora il commissario europeo Paolo Gentiloni. "Il mio sincero, profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Battiato. Maestro. Poeta. Signore della musica e delle parole. Ci mancherà", così sui social il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Ciao Maestro #Battiato", è il cordoglio per la morte di Franco Battiato espresso da Giuseppe Conte. Su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "L'Italia si inchina alla vita, all'opera di Franco Battiato. A Dio Maestro". Un ricordo arriva anche dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti: "Battiato ha emozionato come pochi altri artisti. Buon viaggio, Maestro".