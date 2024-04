Manifesto di Meloni a testa in giù ad Aosta, accertamenti

In occasione del 25 aprile, un manifesto elettorale delle europee di Giorgia Meloni è stato appeso al contrario ad Aosta, facendo apparire la premier a testa in giù. Il cartellone era sotto una pensilina dell'autobus in piazza dell'Arco d'Augusto. In altre zone della città, invece, sono apparsi scritte e disegni sui manifesti della premier.

"Ci sono accertamenti in corso per appurare se il capovolgimento del manifesto sia o meno di natura dolosa. Quanto agli imbrattamenti, sono un chiaro segno di intolleranza civile e politica: mi aspetto che vengano condannati dalle istituzioni valdostane", dice all'ANSA Alberto Zucchi, presidente di FdI Valle d'Aosta.



