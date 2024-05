Latorre, 'non mi candido, morirò da militare'

"Non mi candido, morirò da militare e non sono iscritto a nessun partito". Così Massimiliano Latorre, ex ufficiale della marina militare italiana, arrestato in India nel 2012 insieme al collega Salvatore Girone per aver sparato e ucciso due pescatori, vicenda per la quale sono stati assolti, a margine della presentazione del suo libro "Il sequestro del marò", oggi a Milano. Rispetto all'arresto di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria, Latorre ha detto: "Noi eravamo innocenti, altre storie non mi appartengono, non mi va di esprimere giudizi dato che ne ho subiti tanti". Sulla candidatura del generale Roberto Vannacci il fuciliere di marina in congedo non ha voluto rilasciate dichiarazioni.



