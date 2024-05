Ai Mondiali di paraciclismo anche i Gaza Sunbirds

C'è anche Alaa al-Dali, capitano dei Gaza Sunbirds, tra gli atleti in gara oggi a Maniago (Pordenone) nella Coppa del Mondo di Paraciclismo. La partecipazione dell'atleta palestinese è rimasta in dubbio fino all'ultimo per la mancanza del visto, che è stato infine concesso al capitano al-Dali e all'allenatore della squadra, Hassan AbuHarb. La notizia della mancanza del visto era circolata molto sui social nelle scorse settimane, e ne era nata anche una petizione su Change.org.

Il capitano dei Sunbirds incontrerà oggi due bambini palestinesi rifugiati a Trieste, per i quali è un vero eroe.

I Gaza Sunbirds sono una squadra di ciclisti amputati, ragazzi che hanno perso le gambe durante la protesta pacifica della Marcia del Ritorno o in precedenti attacchi. La squadra è stata fondata due anni fa con l'obiettivo di competere alle Paralimpiadi del 2024: la partecipazione alle qualificazioni aumenterà notevolmente le possibilità di ottenere una wild card.

Gli atleti sono stati costretti ad interrompere gli allenamenti lo scorso ottobre a causa dell'attacco di Israele alla Striscia di Gaza. Ma i Sunbirds non sono solo ciclisti: si sono messi a disposizione delle loro comunità distribuendo aiuti del valore di oltre 130 mila euro, rischiando le proprie vite.

"Lo sport è estremamente importante per noi perché è l'unico ambiente in cui la Palestina è riconosciuta ufficialmente: è l'unico modo che abbiamo per portare la nostra bandiera a livello internazionale" ha commentato Karim Ali, co-fondatore e coordinatore internazionale dei Gaza Sunbirds.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA