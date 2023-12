Per il liceo del Made in Italy iscrizioni dal 23 gennaio

Iscrizioni a partire dal 23 gennaio per il nuovo liceo del made in Italy. A dare l'annuncio il ministero dell'Istruzione e del Merito e il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Per il resto degli indirizzi scolastici la data di iscrizione resta il 18 gennaio. Un corso per "valorizzare e promuovere le eccellenze italiane, una parte qualificante della nostra riforma della scuola che avvicina istruzione e mondo del lavoro", spiega il ministro Valditara.

"Un baluardo per la crescita sostenibile e la valorizzazione del talento italiano su scala internazionale", aggiunge il ministro Urso.

