Incidente mortale sul lavoro nella Galleria Brennero in Austria

Incidente mortale sul lavoro nella Galleria di base del Brennero. Nel pomeriggio di ieri, nel lotto di costruzione H53 Pfons-Brennero, presso la località di Wolf, nel comune di Steinach am Brenner, nei pressi di Innsbruck, sul versante austriaco del tunnel, nella galleria di accesso, un carrello elevatore si è scontrato con un veicolo di trasporto parcheggiato. Appena scattato l'allarme, si è messa in moto la macchina dei soccorsi: l'equipaggio dell'ambulanza ed il medico d'urgenza giunti sul posto, si sono presi cura del conducente del carrello elevatore che, però, per le gravi ferite riportate è deceduto.

I motivi dello scontro tra il carrello elevatore e il veicolo di trasporto non sono ancora stati chiariti. Il raggruppamento temporaneo d'imprese 'Arge H53 Brenner Basistunnel' e la società di progetto Bbt Se hanno espresso le condoglianze alla famiglia e ai parenti della vittima.

Si tratta del secondo incidente mortale su lavoro avvenuto quest'anno nel cantiere della Galleria di base, sempre nello stesso lotto. Lo scorso 22 marzo, un tecnico è stato investito da un treno di rifornimento mentre svolgeva lavori di rilevamento.



