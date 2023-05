Violenti piogge nel nord est Sardegna, fiumi d'acqua nei paesi

(ANSA) - OSCHIRI, 30 MAG - Violenti piogge si sono abbattute questo pomeriggio su tutto il territorio del Logudoro, nel nord est della Sardegna. Nei comuni di Oschiri e Berchidda le grandi quantità d'acqua cadute nell'arco di poco più di due ore hanno causato l'allagamento di alcune abitazioni e negozi e di alcuni seminterrati. Diverse strade di Oschiri si sono trasformate in torrenti; l'acqua però è riuscita a defluire quasi subito senza creare troppi danni.

L'amministrazione comunale ha allertato la Protezione civile e richiesto l'arrivo di mezzi di soccorso per ripristinare la sicurezza sulle strade del centro abitato. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ozieri.

Nel comune di Berchidda, invece, si segnala l'allagamento della strada che collega il centro del paese con la sua zona industriale.

L'avviso di criticità per rischio idrogeologico a causa dei temporali e l'allerta meteo gialla sono stati diramati dalla Regione già dalla giornata di ieri e si estendono fino alla tarda serata di oggi. (ANSA).