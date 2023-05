Giù calcinacci dalla Galleria Principe a Napoli, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 30 MAG - Nessun ferito ma tanto spavento per la caduta di alcuni grossi calcinacci dal cornicione della Galleria Principe di Napoli, lato via Pessina.

Per una fortunata coincidenza nel momento del crollo non c'era nessun passante sul marciapiede sottostante che è stato ricoperto dalle pietre cadute.

La zona è stata transennata grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

L'episodio ripropone il problema della manutenzione degli edifici storici di Napoli. La Galleria, realizzata nella seconda metà dell'Ottocento per essere un centro commerciale a due passi dal Museo Archeologico Nazionale, è stata più volte oggetto di restauro.

Un crollo, quello di oggi, che ha riportato alla mente il precedente tragico della morte dello studente Salvatore Giordano, deceduto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stato colpito alla testa da un grosso frammento di un fregio della Galleria Umberto di Napoli, altro monumento storico della città, il il 5 luglio 2014. (ANSA).