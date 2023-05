Sparo accidentale al poligono, ferito marito viceministro

(ANSA) - TRIESTE, 28 MAG - Il colonnello dei carabinieri Antonio Dibari, marito della viceministra Vannia Gava, è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto al poligono di tiro di Aviano. Lo riportano i media locali precisando che l'incidente è avvenuto ieri alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna, dove l'ufficiale si stava addestrando.

Dibari sarebbe rimasto ferito da uno sparo accidentale che lo ha colpito alla gamba destra; soccorso, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione all'ospedale di Pordenone. E' stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico.

Dibari è in servizio a Udine dove coordina l'Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni.

Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo. (ANSA).