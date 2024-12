Legali di Sangiuliano, unica vittima è l'ex-ministro non Boccia

I legali di Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica e Giuseppe Pepe, rispetto a quanto diffuso da Maria Rosaria Boccia e "alla singolare ipotesi di calunnia e atti persecutori di cui ad un suo esposto", affermano che "l'unica vittima di atti persecutori della vicenda è stato il dottor Sangiuliano, che ha denunciato perfino la millantata gravidanza della Boccia e come costei abbia tentato con ogni mezzo di ottenere la nomina a Consigliere scontrandosi con la ferma opposizione del ministro".

Per i legali dell'ex ministro della Cultura, "Sangiuliano è stato costretto a quella conversazione aperta telefonicamente alla Boccia e ha denunciato l'episodio, uno dei tanti. La diffusione della registrazione ha una sua autonoma rilevanza giuridica ed è al vaglio della magistratura penale. È francamente incredibile - aggiungono - che Boccia oggi si atteggi a vittima di alcunché, scrivendo a destra e a manca e chiedendo solidarietà". Sottolineano, invece, "l'estrema correttezza dell'allora ministro che ebbe a rassegnare le sue dimissioni per uno scandalo che nasceva da una vicenda assolutamente privata".



