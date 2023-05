Ballottaggi: affluenza ore 23 al 37,51%, in calo

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Affluenza in calo alle ore 23 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni: il dato è 37,51% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (45,43%). Lo comunica il sito del Viminale.

In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 comuni, l'affluenza alle ore 23 (168 sezioni su 171) è del 47,58% (62,86% alle precedenti comunali). (ANSA).