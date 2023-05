Valditara, piano casa per i docenti e stipendi più alti

"Dobbiamo cercare di trovare le risorse per valorizzare gli stipendi di tutti i docenti" e "occorre trovare incentivi per le aree più disagiate o di frontiera affinché non ci sia la fuga di docenti. Penso anche a un piano della casa per pubblici dipendenti e insegnanti in particolare". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. "Quando leggo che ci sono 17mila insegnanti in fuga dalla Lombardia... sono dati che emergono con evidenza - ha aggiunto - ma i nostri del ministero sono ancora più drammatici. In alcune zone c'è una scopertura del 32% di docenti".