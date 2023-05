Filippo Magnini e Palmas bloccano una ladra a Milano

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno bloccato oggi una donna che aveva tentato di derubare una persona a Milano. Il campione di nuoto e la soubrette erano in un locale in corso Sempione, vicino all'Arco della pace, quando hanno sentito le urla di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa.

La ladra ha cercato di scappare ma Magnini e Palmas l'hanno bloccata.

Sono stati poi loro a chiamare la polizia che è arrivata sul posto. La vittima del tentato furto, una turista francese di 51 anni, li ha ringraziati. La ladra, cubana di 62 anni, è stata indagata in stato di libertà per tentato furto.