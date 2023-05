L'Italia maglia nera in Ue per i ragazzi Neet

L'Italia è maglia nera in Europa per i giovani uomini tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione. E' quanto emerge dai dati Eurostat riferiti al 2022.

I ragazzi Neet nel nostro Paese sono il 17,7%, mentre le ragazze sono il 20,5%.

Il dato italiano dei giovani uomini Neet è il più alto tra i Ventisette, davanti a Romania (14,5%) e Grecia (14,1%). Per le giovani donne, invece, l'Italia fa registrare il secondo peggior tasso Ue, preceduta soltanto dalla Romania (25,4%) e seguita dalla Bulgaria (17,4%). Nel complesso, i giovani italiani che non studiano e non lavorano sono il 19%.