Operaio cade in un compattatore di rifiuti e muore nel Sulcis

(ANSA) - PORTOSCUSO, 25 MAG - Tragedia questa mattina all'Ecocentro di Portoscuso, nel Sulcis. Un operaio è caduto in un campattattore di rifiuti ed è morto sul colpo. Al momento non si conoscono altri dettagli, nè le generalità della vittima. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza, una medicalizzata e l'Elisoccorso, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. All''Ecocentro stanno anche arrivando i carabinieri della Stazione di Portoscuso, i colleghi della Compagnia di Iglesias e gli specialisti degli incidenti sul lavoro dello Spresal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. (ANSA).