Morti sul lavoro: 33enne schiacciato dall'albero che stava tagliando

Ancora tragedie sul posto di lavoro. Un 33enne è morto a Bagolino, in provincia di Brescia mentre stava tagliando un albero. La vittima - che stava lavorando per un'azienda addetta alle potature - è rimasta schiacciata da un tronco che non gli ha lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorritori, l'uomo era già morto.

A Roma invece un operaio versa in gravi condizioni dopo essere caduto da una scala, dall'altezza di cinque metri, all'interno di una vasca di contenimento in costruzione. L'incidente è avvenuto in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico. L'uomo ancora cosciente è stato recuperato dal personale dei Vigili del Fuoco che lo hanno affidato al 118. L'operaio è stato, quindi, trasportato in codice rosso al Pronto soccorso.



Un operaio di 30 anni è rimasto ferito in modo grave stamani in un'azienda di Trezzano sul Naviglio (Milano), schiacciato da un macchinario industriale. L'incidente è accaduto all'interno della Crocolux, l'operaio ha subito un trauma cranico e ferite a un braccio e una gamba. E' stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Dell'accaduto è stata informata la Procura.