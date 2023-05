Giallo in Corsica,italiana ferita da raffiche sul camper

"Tentato omicidio": questa l'ipotesi di reato sulla quale la procura di Bastia ha deciso di aprire un'inchiesta dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco, mercoledì sera, di una turista italiana che si trovava in un camper, parcheggiato in una zona isolata, insieme con il compagno. Una vicenda avvolta per ora dal mistero. La vittima è l'imprenditrice Maura Cavallero, 58 anni, che risiede con il compagno a Sestri Levante, in provincia di Genova. La coppia, che era alla fine di una vacanza di 4 giorni nei pressi di Corte, nell'Alta Corsica, è appassionata di "campeggio libero" e aveva deciso di sostare per la notte in un parcheggio e non in un camping organizzato per tende, roulotte e camper.

Avevano scelto una strada isolata, la Rt (strada territoriale, equivalente a una provinciale) numero 20, in località Casanova, a 4 chilometri da Corte. Erano arrivati sull'isola da 3 giorni con il loro cane, per loro si trattava quindi dell'ultima notte da trascorrere in Corsica. "Verso le 22 - ha ricostruito il procuratore della Repubblica di Bastia, Arnaud Viornery - diversi colpi hanno raggiunto il loro mezzo, uno ha colpito e ferito la donna all'addome", mentre il compagno, di 43 anni, è rimasto illeso. La donna è stata trasportata in un primo momento al vicino ospedale di Corte. Lì, i medici hanno constatato la gravità delle ferite e hanno deciso di trasferirla in elicottero nell'ospedale più grande e attrezzato della zona, quello di Bastia, dove l'italiana è stata sottoposta immediatamente ad un lungo intervento chirurgico. L'operazione "è durata tutta la notte - ha aggiunto il procuratore - ma nonostante la gravità delle ferite, la donna non è in pericolo di vita". Contattata dall'ANSA la sorella di Maura, Claudia Cavallero, ha confermato che le condizioni della vittima "per fortuna sono stazionarie". "Speriamo tra qualche giorno di poterla trasferire a Genova. I medici sono stati bravi e pronti ad intervenire perché il proiettile ha attraversato l'intestino. Una seconda pallottola ha sfiorato la testa di Maura", ha aggiunto la sorella: "È incredibile che succedano fatti di questa gravità in una meta turistica''.

+L'autore o gli autori dell'attacco al camper si sono dati alla fuga e la polizia non li ha ancora trovati, anche se la brigata di ricerca della gendarmiera di Corte è stata mobilitata sulle tracce dei fuggiaschi. "Abbiamo aperto un'inchiesta per tentato omicidio", ha aggiunto il procuratore, sottolineando poi che "la pista di colpi sparati accidentalmente non è quella privilegiata dagli inquirenti". I quali, a diverse ore dai fatti, non sembrano avere in mano certezze sul movente dell'aggressione a mano armata. Maura Cavallero è molto nota nel Levante Ligure in quanto proprietaria con la sorella Claudia di una storica società di vendita all'ingrosso di generi alimentari, la Veridea, una delle più grandi della zona.